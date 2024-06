Calciomercato MANCHESTER UNITED: via Martial e Varane, sono due gli obiettivi. Ma chi sarà l’allenatore? TEN HAG è in forse

Calciomercato Manchester United: via Martial e Varane, sono due gli obiettivi in attacco. Ma chi sarà l’allenatore ancora non si sa

Secondo Manchester Evening News, il Manchester United sta lavorando già alacremente per le operazioni di calciomercato da fare quest’estate, anche se ancora non si sa chi sarà il prossimo allenatore. Ten Hag ha portato in dote la Coppa d’Inghilterra, ma la sua conferma non è scontata.

Scrive George Smith: «Raphael Varane e Anthony Martial hanno già annunciato che lasceranno l’Old Trafford quando scadranno i loro contratti quest’estate. Lo United è interessato a diversi giocatori e principalmente all’attaccante dei Wolves Matheus Cunha e alla stella del West Ham Mohammed Kudus».