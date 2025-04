Lazio, obiettivo Europa League: Baroni punta su Castellanos e parte per la Norvegia in anticipo

La Lazio riprende il cammino europeo: la squadra parte oggi per la Norvegia in vista della sfida al Bodo/Glimt: le ultime sulle scelte di Baroni

La Lazio, reduce dalla vittoria contro l’Atalanta che ha rilanciato le sue ambizioni in campionato, è pronta a concentrarsi nuovamente sull’Europa League. Giovedì affronterà il Bodo/Glimt nei quarti di finale, e per prepararsi al meglio, ha deciso di modificare il programma abituale. La squadra, come riportato dall’ANSA partirà oggi pomeriggio in direzione della cittadina norvegese, con l’obiettivo di adattarsi alle basse temperature e al terreno sintetico, fondamentale per affrontare al meglio il match.

Il tecnico Baroni non ha ancora deciso la formazione titolare, con il dubbio principale riguardante Castellanos. Inizialmente il piano era di schierarlo nel derby, ma la tentazione di utilizzarlo contro il Bodo è forte. Assente Tavares per infortunio, Baroni dovrà fare a meno anche di Rovella, squalificato, e di Pellegrini, Belahyane e Ibrahimovic, esclusi dalla lista UEFA.