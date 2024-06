Atalanta Scamacca: «Spalletti dice che sono pigro? Se lo fossi non sarei arrivato a questo livello»

La risposta di Gianluca Scamacca, attaccante dell’Italia e dell’Atalanta, all’accusa di Spalletti che lo ha definito pigro

Gianluca Scamacca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Atalanta-Fiorentina. Di seguito le sue parole sui prossimi Europei.

CONDIZIONI SCALVINI – «Sono andato subito a vedere come stava Giorgio e mi è sembrato spaventato. Spero non sia niente di grave, sarebbe un peccato un infortunio così a fine anno… e in vista dell’Europeo».

COME ARRIVA AGLI EUROPEI – «Benissimo, mentalmente e fisicamente. Farò tutto per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo».

COME MIGLIORARE – «È vero che posso sempre dare di più e ampliare il repertorio, per questo sono venuto qui da Gasperini: lui è il numero uno a tirare fuori i talenti, per primo ha creduto in me e per questo lo ringrazio. Continuerò a seguirlo finché sono qui».

ACCUSA DI PIGRIZIA DA PARTE DI SPALLETTI – «Non so, onestamente fossi stato pigro non sarei arrivato a questo livello e nell’Atalanta. Il mister la vede così e probabilmente ha anche ragione, ma non mi sento pigro: sono il primo a entrare e l’ultimo a uscire da Zingonia, ma se dice così entrerò ancora prima!».