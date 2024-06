Sampdoria, si cerca un nuovo DIRETTORE SPORTIVO: il nuovo nome potrebbe arrivare dalla SERIE A

La Sampdoria è al lavoro per trovare un nuovo direttore sportivo. Ecco l’ultimo nome della società per la prossima stagione

Archiviata la delusione playoff, la Sampdoria è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo da affiancare ad Andrea Mancini. I blucerchiati avrebbe individuato come obiettivo primario Pietro Accardi, attuale ds dell’Empoli.

Secondo l’edizione genovese del Secolo XIX, il presidente Matteo Manfredi avrebbe presentato già un’offerta di oltre 500.000 euro netti a stagione per due anni con opzione per la terza. Il dirigente ci pensa e nelle prossime ore incontrerà Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, per discutere del suo futuro.