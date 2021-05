Juventus, tre fattori per convincere Cristiano Ronaldo. L'ipotesi Sporting...

Nella giornata di ieri il trasloco delle supercar di Ronaldo hanno fatto pensare ad una cessione in Portogallo. Le ultime sul fuoriclasse

Ha fatto notizia nella giornata di ieri il trasloco notturno delle supercar di Cristiano Ronaldo con una ditta di trasporti portoghese. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sul futuro di CR7.

Sono in gioco tre fattori: la sua volontà, i piani della Juve per il 2021/22 e gli equilibri del mercato internazionale. Molto (o quasi tutto) dipenderà dalla qualificazione in Champions League: in caso di mancato accesso, infatti, aumenterebbe l’ipotesi dell’addio.

Jorge Mendes ha smentito l’ipotesi Sporting Lisbona ma, nel caso, ci sarebbe da capire quali club siano disposti a spendere per Cristiano. Per lasciare, Ronaldo dovrebbe accettare una riduzione dello stipendio e l’addio al regime fiscale italiano, molto favorevole.