Cristiano Ronaldo-Juve: un’operazione durata oltre un mese. L’accelerata grazie a Cancelo

I retroscena dell’affare del secolo: Cristiano Ronaldo è della Juventus anche grazie a Joao Cancelo e…all’Inter

Doppia beffa per i tifosi interisti? La Juve ha potuto dare un’accelerata all’operazione Cristiano Ronaldo anche grazie al mancato riscatto da parte dell’Inter di Joao Cancelo. A fine giugno l’accordo con il Valencia e l’arrivo di Mendes in Italia. In quella data, il 29 giugno, la Juve e Mendes hanno potuto perfezionare i dettagli dell’operazione CR7. Un’operazione iniziata a fari spenti, tra l’incredulità generale ma anche con la voglia di realizzare un grandissimo sogno, per la Juventus e per i suoi tifosi.

L’idea è diventata strategia oltre un mese fa. Tanti i calcoli fatti, tra lato tecnico ed economico, rischi e benefici. La Juve ha deciso di accelerare oltre un mese fa e ha trasformato quell’idea in realtà. Il ‘gancio’ della storia è proprio Joao Cancelo, il terzino non riscattato dall’Inter. Come detto, grazie all’affare Cancelo, la Juve ha potuto incontrare Jorge Mendes a ‘fari spenti’: tutti credevano che l’incontro di Milano fosse per il terzino portoghese ma le parti parlavano già dell’affare del secolo. Poi continue telefonate, contatti, mail fino ad arrivare al blitz in Grecia di Andrea Agnelli che ha sancito l’accordo definitivo con CR7.