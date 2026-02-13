Connect with us
Cristiano Ronaldo, lo sciopero è finito! Torna tra i convocati e sarà a disposizione dell’Al-Nassr: i dettagli

2 ore ago

Ronaldo

Cristiano Ronaldo, protesta archiviata: torna tra i convocati dell’Al‑Nassr e si rimette a disposizione per la sfida con l’Al‑Fateh

Cristiano Ronaldo torna finalmente a disposizione dell’Al-Nassr. Dopo settimane di assenza dovute alla sua protesta nei confronti della gestione degli investimenti del PIF durante il mercato invernale, il fuoriclasse portoghese rientra tra i convocati di Jorge Jesus. CR7 sarà dunque presente per la sfida in programma sabato 14 febbraio alle 18:30 sul campo dell’Al-Fateh.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il ritorno di Ronaldo rappresenta una spinta importante per l’Al-Nassr, attualmente a -4 dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi ma con una partita da recuperare. Il portoghese resta il leader tecnico della squadra e il suo impatto è evidente: è infatti il capocannoniere del campionato con 17 reti, numeri che confermano la sua centralità nel progetto.

Nonostante l’assenza del suo uomo simbolo, il club saudita ha comunque mantenuto un rendimento altissimo, proseguendo una striscia di sette vittorie consecutive, iniziata lo scorso 17 gennaio. Ora, con il rientro di CR7, l’Al-Nassr punta a dare continuità al proprio momento d’oro e a rilanciare la corsa al titolo.

