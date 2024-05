Calciomercato, il Crystal Palace vuole INGAGGIARE Bellingham. Il punto sulla TRATTATIVA

Calciomercato, il Crystal Palace è pronto ad ingaggiare Bellingham per piazzare il grande colpo in vista dell’estate

Come riportato da Fabrizio Romano, il Crystal Palace è pronto a trattattare per Jobe Bellingham in vista della prossima sessione di calciomercato.

ESCLUSIVO: Il Crystal Palace è in trattative per ingaggiare Jobe Bellingham come uno dei suoi obiettivi prioritari per l’estate. Oliver Glasner lo vuole e Dougie Freedman sta lavorando per convincere il giocatore. Altri club, incluso il Brentford, vogliono Jobe, gara aperta – come

