CT Argentina U23: «Lautaro l’anno scorso voleva lasciare l’Inter»

Lautaro ha pensato di separarsi dall’Inter lo scorso anno: la rivelazione del CT dell’Argentina Under 23 Bocha sul Toro

Lautaro Martinez aveva pensato di lasciare l’Inter dopo lo scarso impiego della scorsa stagione. Lo assicura Fernando Batista, noto a tutti come Bocha, commissario tecnico delle selezioni Under 20 e Under 23 dell’Argentina.

Ecco le sue parole nel corso della trasmissione radiofonica Cultura del gol: «Ricordo che una volta andai a trovare Lautaro. Voleva andare via perché non giocava molto».