Cucchi: «Rigore Juve? Ormai si parla solo di questo e ci si dimentica delle partite»

Il gol su rigore di Dybala ha permesso alla Juve di riacciuffare l’Inter, recuperando dopo l’iniziale svantaggio firmato da Dzeko. Con Riccardo Cucchi, storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”, in esclusiva per Juventusnews24.com, abbiamo parlato del derby d’Italia e non solo.

Un suo giudizio su Inter-Juventus?

«Sinceramente mi aspettavo molto di più. Possiamo dire che non è stata una partita spettacolare ma, anzi, è stata opaca. Dispiace che non sia stata la gara che tutti si aspettavano ma credo anche che questo sia il risultato della condizione atletica e mentale non perfetta delle due squadre in questo momento».

Per quello che si è visto in campo il pareggio è il risultato più giusto?

«Per quello che si è visto il pareggio è stato il risultato giusto. L’Inter ha iniziato meglio la partita, ha avuto un approccio migliore rispetto alla Juve nel primo tempo. Nella ripresa, invece, i bianconeri sono usciti fuori, anche grazie ai cambi di Allegri che hanno migliorato l’amministrazione del gioco da parte della squadra».

Parlando del rigore, come giudica la decisione del VAR e di Mariani?

«Preferirei non entrare nel merito della questione. Sono scelte personali. Credo però che ormai si esageri molto, parlando solo di questo e dimenticandosi delle partite stesse».