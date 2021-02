Cutrone: «Sono quello dei 18 gol con il Milan, lo dimostro col Valencia»

Patrick Cutrone, attaccante del Valencia, racconta il suo periodo in Spagna e parla del passato al Milan. Le dichiarazioni

CONTRO IL REAL MADRID – «A Valencia mi hanno accolto bene, ho trovato un gruppo forte e unito con tanti giocatori di grande qualità. Spero di giocare a Madrid, ho giocato una volta contro il Real con il Milan e, anche se si trattava di un’amichevole, si poteva vedere la sua dimensione».

ULTIME STAGIONI – «Negli ultimi due anni, con mio grande dispiacere, non l’ho avuta. Ho bisogno di sentirmi sicuro. Montella e Gattuso hanno scommesso su di me anche se arrivavo dalla Primavera, il che mi ha dato grande fiducia in quel momento. So che il vero Cutrone è quello, quello dei 18 gol del Milan: lo dimostrerò».