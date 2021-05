Da Zaniolo a Kean: gli esclusi dell’Italia per EURO 2020

Da Nicolò Zaniolo a Moise Kean e Gaetano Castrovilli: tutti i grandi esclusi dell’Italia del ct Roberto Mancini per EURO 2020.

Roberto Mancini ha diramato la lista dei 28 pre-convocati in vista di EURO 2020. In attesa della lista definitiva – che prevede altri due tagli da regolamento – non figurano nomi eccellenti tra gli azzurri chiamati dal commissario tecnico dell’Italia.

Da Nicolò Zaniolo a Moise Kean e Gaetano Castrovilli. Ma anche Alessio Cragno, Manuel Lazzari, Cristiano Biraghi, Gian Marco Ferrari, Vincenzo Grifo e Giacomo Raspadori. Sono i loro i grandi esclusi.