D’Agostino: «Arthur serviva alla Fiorentina e a lui stesso serviva una squadra come quella viola»

Gaetano D’Agostino, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola del momento di Arthur.

PAROLE – «Arthur serviva alla Fiorentina e a lui stesso serviva una squadra come la Fiorentina. E’ migliorato tantissimo nella fase di interdizione, percorre tantissimi chilometri. Sta facendo un campionato di altissimo livello. Anche quando subentra ti dimostra che è imprescindibile. Lui è stato bravo a immedesimarsi subito. Tanti pensano che lui sia di passaggio, però la Fiorentina è uno dei club più importanti d’Italia. Ci sono dei giocatori che hanno bisogno di tempo e che hanno bisogno dell’allenatore giusto per farli rendere. Poi ci sono anche i giocatori forti che hanno delle flessioni come Arthur. Adesso il brasiliano non è che sta facendo, è tornato ad essere il vero Arthur. Basta vedere anche Lobotka senza Spalletti. Con Amrabat sarebbe stata la coppia perfetta».