Cagliari, le ultime sull’infortunio di Dalbert: i tempi di recupero

Le ultime sulle condizioni di Dalbert dopo le analisi a cui è stato sottoposto: il rientro con il Cagliari dipenderà dalle terapie

Secondo quanto riportato da SkySport, le condizioni di Dalbert del Cagliari non dovrebbero essere particolarmente preoccupante o quanto meno è meno grave del previsto.

Le ultime analisi hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistra. Rimane da capire come l’ex Inter e Fiorentina reagirà alle terapie per poter stabilire i tempi di recupero. Al momento, comunque, la decisione è quella di non sottoporre Dalbert a intervento chirurgico. L’esterno sicuramente non ci sarà contro la Fiorentina.