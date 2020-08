Dalla Spagna: «Vidal potrebbe tornare alla Juventus»

Vidal sarebbe tentato dal ritorno alla Juventus per ritrovare il suo vecchio compagno Pirlo sulla panchina. Le indiscrezioni dalla Spagna

Dopo le voci di un possibile ritorno di Alvaro Morata in bianconero, non si fermano neppure le voci su un altro possibile rientro a Torino. Arturo Vidal, che nel 2015 ha salutato la Juventus per accasarsi prima al Bayern Monaco e poi al Barcellona, potrebbe prendere in considerazione l’idea di tornare in bianconero.

Come spiega il quotidiano spagnolo El Pais, se non dovesse vincere la Champions con i blaugrana, il cileno potrebbe tornare a Torino per provare ad alzarla con la Juve. In bianconero, tra l’altro, ritroverebbe Pirlo, al fianco del quale ha giocato per quattro anni.