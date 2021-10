Dall’Inghilterra: Liverpool su Vlahovic in caso di mancato arrivo di Haaland

Secondo fonti inglesi il Liverpool si sarebbe inserita nella corsa a Vlahovic in caso di mancato arrivo di Haaland

Tutti pazzi per Vlahovic. Non solo in Italia (Milan, Juve ed Inter sono sul giocatore) ma anche all’estero. Stando a quanto riportato dal Mirror, nel lotto delle candidate si sarebbe – nelle ultime ore – inserito prepotentemente il Liverpool di Jurgen Klopp.

L’attaccante serbo, che come dichiarato da Commisso ha rifiutato un’offerta che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia della Fiorentina (un quinquennale da quattro milioni l’anno), sempre secondo il tabloid britannico, sarebbe considerato in casa Reds un’affascinante e meno onerosa alternativa ad Erling Haaland, bomber norvegese in forza al Borussia Dortmund ed ambito da pressoché tutte le potenze del calcio mondiale.