Dalot: «A Manchester è stato bello. Ma penso al Milan»

Diogo Dalot, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine del match di Europa League contro il Manchester United.

«Credo che il risultato sia giustissimo. Abbiamo fatto una grande partita e meritato il gol. Ritrovare il Manchester United per me è stato speciale, non posso mentire. Ho vissuto grandi momenti qui, ma oggi pensavo solo al Milan. È importante aver fatto questo gol. Ritorno? Sappiamo che dobbiamo fare quello che abbiamo fatto oggi, anche di più. Facendo così possiamo avvicinarci alla vittoria».