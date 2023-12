Damascelli: «L’Inter non ha solo Lautaro Martinez, ma lui è più importante di Lukaku e Vlahovic»

Tony Damascelli, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Radio 104.5 del momento dell’Inter in questa stagione

PAROLE – «Vista la mediocrità la Juventus può tenere testa. Ma per migliorare la Juventus, deve peggiorare l’Inter. Senza Lautaro Martinez? Lautaro è importante come è importante Lukaku, Vlahovic. Lui di più! L’Inter è forte, è solida, ha soluzioni offensive diverse. Non ha solo Lautaro, lui è il capocannoniere, ma non significa che senza non trovi altre soluzioni. Tutti vanno in gol e questo è un valore importantissimo per Inzaghi».