Danilo si confessa: «Questa sera sarò un ‘tifoso’ in più della Juventus»

Danilo si confessa: ecco le dichiarazioni del difensore brasiliano assente in Juve-Porto per squalifica causa giallo all’andata

Danilo si confessa in un’intervista a Marca. Le sue dichiarazioni.

CONTRO IL PORTO – «Non è stato facile tornare al do Dragao e giocarci contro. Quella sensazione non mi è piaciuta molto… ma ora sono alla Juve e cerco di dare il massimo in ogni partita. Non ci sarò al ritorno, ma sarò un ‘tifoso’ in più della Juve per continuare nel torneo».

ANDATA – «Non eravamo al nostro livello migliore e il risultato ci ha lasciato molto tristi. Tuttavia, giochiamo il ritorno in casa e quel 2-1 ci dà la possibilità di andare ai quarti di finale. Il Porto, storicamente, ti mette nei guai. Ci ho giocato quattro anni e conosco la loro mentalità per affrontare queste partite, ma abbiamo le condizioni e il calcio per superare il turno».