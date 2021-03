Danimarca, il ct Hjulmand: «Fastidioso dover giocare senza Eriksen»

Il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha parlato dell’assenza di Eriksen in Nazionale bloccato dall’ATS dopo i casi di Covid nell’Inter

Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, ha parlato a TV2 Sport della situazione relativa a Christian Eriksen.

«È molto fastidioso dover giocare senza Christian Eriksen. È un punto focale per la nostra squadra. È un giocatore esperto e una persona importante per la squadra. Ma è così in giro per l’Europa, dove ci sono molte restrizioni. Per noi, ovviamente, è un colpo duro non avere Eriksen».