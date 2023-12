De Biasi: «Lucca è da tenere in grandissima considerazione, un prospetto interessante»

Gianni De Biasi, ex tecnico dell’Udinese, ha parlato al Messaggero Veneto del momento del club bianconero in questa stagione

PAROLE – «Contro il Toro il pareggio è stato un incidente, con un cross finito in porta per sbaglio, ma siccome non è la prima volta che i tre punti volano via in zona Cesarini, urge metterci mano e Cioffi lo sa, è stato un mio giocatore e lo ricordo sempre molto disponibile e attento allo stato della forma fisica. L’ho sentito di recente in sede di commento e ho notato l’importanza che dedica all’aspetto psicologico, al dialogo con i giocatori. È un ragazzo che ha idee e sa cosa deve fare. Lucca è da tenere in grandissima considerazione, un prospetto interessante assicurandogli la possibilità di giocare con continuità. Anche a Torino ha dimostrato di avere qualità. Con il Bologna sarà un bel duello a distanza con un altro emergente e di grande prospettiva come Zirkzee».