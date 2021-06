Kevin De Bruyne entra e cambia la gara. Il fantasista del Manchester City ha messo a segno il suo ottavo assist dal 2014 tra Mondiali e Europei: nessun giocatore europeo ha fatto meglio di lui in questo lasso di tempo.

Impatto stratosferico per il centrocampista che cambia totalmente la gara e segna anche il gol dell’1-2, nonostante fosse alla prima gara dopo l’infortunio in finale di Champions League.

8 – Kevin De Bruyne has made eight assists for Belgium in major tournaments (World Cup & Euros); since the 2014 World Cup, no European player has made more across the two competitions. Surgical. #BEL #EURO2020 pic.twitter.com/9JTxUzlxZ7

— OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2021