De Laurentiis chiude la porta: «Il Napoli non prenderà Cavani»

L’intervento radiofonico del presidente De Laurentiis sul calciomercato del Napoli: Cavani arriverà? E Vidal?

Aurelio De Laurentiis ritorna nuovamente a parlare di calciomercato Napoli e lo fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss per la rubrica ‘Vero o Falso’. Intervenendo da Dimaro, il presidente del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’andamento del calciomercato azzurro. Si parte naturalmente dalla questione relativa al possibile ritorno al Napoli di Edinson Cavani: «Non l’ho preso e non lo prenderò, non ci sono state telefonate con gli agenti, i giornali devono vendere, stanno andando in crisi e senza questi titoloni di giornale non campano».

Conclude il presidente del Napoli: «Vidal al Napoli? E’ una voce falsa, è un profilo che seguivo tanti anni fa ma adesso cerco calciatori più giovani e che siano utilizzabili nel lungo periodo. Lainer e Arias come terzino destro? Ci sono ben sei nomi sul nostro taccuino. Arias è un profilo che ci piace, mentre con Lainer c’è stato uno stop nelle trattative visto che i suoi agenti si sono comportati male e gli abbiamo chiuso le porte in faccia anche per il futuro. Oggi ritornano tre grandi del nostro gruppo, Milik, Zielinski e Koulibaly, il Napoli i top player ce li ha in casa».