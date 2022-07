De Ligt: «Bayern top al mondo, un onore. Sulla Champions...»

Conferenza de Ligt: «Orgoglioso di far parte di uno dei più grandi club al mondo». Le parole dell’ex Juve

Matthijs De Ligt si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore del Bayern Monaco.

ACCOGLIENZA – «Sono stato accolto molto bene e tutti sono stati gentili con me. Sono orgoglioso di far parte di questo club e di giocare in una delle migliori squadre d’Europa. È un grande onore. Mi allenerò duramente per giocare al meglio che posso».

CHAMPIONS – «Il Bayern è uno dei più grandi club del mondo, vogliamo vincere più titoli possibili. È normale per un club come il Bayern. Ho visto la sconfitta in Champions League contro il Villarreal la scorsa stagione, è stata una sorpresa. Spero questa stagione sarà migliore».