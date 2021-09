De Ligt Juve, il piano di Cherubini per il difensore olandese

De Ligt Juve: così può cambiare il futuro dell’olandese. Il piano di Cherubini per il difensore classe ’99

In un’intervista a Tuttosport, Mino Raiola aveva avanzato l’ipotesi di un possibile addio di Matthijs de Ligt a fine stagione. Il quotidiano torinese torna oggi sul futuro del difensore della Juve: a giugno avrà terminato il terzo dei cinque anni di contratto, dunque, entrerà in vigore la clausola da 120 milioni di euro.

La Juventus è consapevole di poter monetizzare al massimo la sua cessione, ma allo stesso tempo lavora per rimandare la questione. Arrivare (nel 2023) all’ultimo anno di contratto sarebbe troppo rischioso. E così, siccome un rinnovo pluriennale sarebbe contro la politica societaria di contenimento degli stipendi, si lavora ad un compromesso.

Un anno in più di contratto (scadenza dal 2024 al 2025) in cambio di un ridimensionamento della clausola: non più 120 milioni, bensì una cifra inferiore.