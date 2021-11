De Rossi sulla corsa scudetto: «Milan e Napoli stanno meglio»

In un’intervista De Rossi ha parlato della corsa scudetto

Intervenuto ai microfoni di SkySport, Daniele De Rossi ha parlato della corsa scudetto e della situazione della Roma.

SCUDETTO – «Napoli e Milan sembrano stare abbastanza meglio delle altre, i campani hanno fatto molto bene con Gattuso e stanno facendo altrettanto bene con Spalletti. Credo rientreranno in corsa un po’ tutte anche se Roma, Inter, Lazio e Juve sono staccate a oggi»

ROMA – «Se non avrà fatto stufare anche Mourinho, che è uno dei più forti allenatori in circolazione. Al di là del fatto estetico, lo Special One è uno dei cinque-sei più forti di sempre. Io ho la Roma nel cuore ma è meglio vederla da fuori adesso, non vorrei mettermi nei panni di Mourinho».