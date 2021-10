L’agente di Mandrgaore, De Simone, parla del momento del suo assistito in vista di Napoli-Torino

Intervenuto a Radio Marte, De Simone – agente di Rolando Mandragora – ha fatto il punto della situazione prima di Napoli-Torino, una partita molto importante per il centrocampista granata.

LEADERSHIP – «Rolando spesso, nelle sue squadre o nelle Nazionali Under, è sempre stato un leader mentale. Viene dall’Under 21 dove ha fatto il capitano con Di Biagio. Si fa ben volere. C’è da dire che quando ha fatto il capitano c’erano assenti importanti come Belotti e Ansaldi. Però sicuramente è un ragazzo che si sa far voler bene, sia nello spogliatoio che dai tifosi. Evidentemente ha convinto Juric nella sua leadership. A me viene facile dirlo ma quando cambia le squadre spesso viene inserito tra i primi per leadership e questo è un punto a suo favore»

INTERESSE NAPOLI – «Non abbiamo mai ricevuto nessuna telefonata ufficiale da parte del Napoli. Non mi è neppure mai stato comunicato che il Napoli abbia fatto dei sondaggi con i club che detenevano il suo cartellino».

JURIC – «La preparazione è stata molto dura, Juric lavora molto sui carichi. Chiede molto dal punto di vista fisico, non ci sono pause, non ci sono giornate di lavoro meno intense, Juric fa dell’intensità il suo mantra. I giocatori in allenamento, da quanto ne so, la sentono questa cosa. L’intensità c’è sempre nelle squadre di Juric e credo ci sarà anche da parte del Torino».