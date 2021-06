Olanda, De Vrij coccola De Ligt: «Non è colpa sua, ha tempo per crescere»

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato così del giocatore della Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni

Ai microfoni di NOS, Stefan De Vrij ha parlato dopo Olanda Repubblica Ceca dell’espulsione di Matthijs de Ligt. Queste le sue parole sul difensore della Juve.

«Non è stata colpa sua. Lui ha un grande senso di responsabilità, è molto maturo per la sua età anche se è ancora molto giovane, ma non credo che oggi sia stata colpa sua. De Ligt ha tempo per crescere, ha già fatto passi da gigante, È un grande difensore. Certo per lui oggi non è stato facile, ma sono certo che stia diventando più forte».