De Zerbi: «Sensi è un giocatore di cui sono innamorato»

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha partecipato alla Bobo Tv su Twitch e ha parlato del suo rapporto con Stefano Sensi. Le sue dichiarazioni raccolte da sassuolonews.net.

SENSI – «E’ un altro giocatore di cui sono innamorato. Io l’ho allenato, quando l’ho preso pensavo fosse un organizzatore di gioco come Xavi e invece lui ha anche qualcosa, stando nei paragoni, di Iniesta. Al primo anno avevo Boateng in attacco, non dà profondità e veniva incontro e giocavamo con due sotto di lui, lui giocava di prima e ho fatto giocare Sensi e Bourabia mezz’ala, e lui ha anche le caratteristiche della mezz’ala. Il problema in questi ultimi due anni sono gli infortuni. Ha personalità, qualità da vendere. Un ragazzo serissimo, non ha limiti, infortuni permettendo».