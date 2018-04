Del Piero ammette: «Juve sfortunata in Champions»

L’ex capitano della Juventus, Alex Del Piero, ha analizzato così la storia del club di Torino in Champions League

Alessandro Del Piero, ex numero 10 e capitano della Juventus, ha parlato così della storia dei bianconeri in Champions League: «La Juve non è mai stata fortunata in Champions. Abbiamo raggiunto molte volte la finale e l’abbiamo vinta solo in due occasioni. Quella del 1985, però, non vuole ricordarla nessuno, mentre quella del 1996 è stata la migliore per tantissimi motivi».

Il simbolo bianconero continua: «Non è semplice trovare una spiegazione. Negli ultimi anni, la Juve è arrivata 2 volte in finale. Non si sa cosa accade. Anche quando giocavo io, arrivavamo spesso in finale, la situazione è difficile. Diciamo che per il numero di finali raggiunte e per lo strapotere del club, la Juventus avrebbe meritato qualche Champions in più».