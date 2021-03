Nuova avventura per Alessandro Del Piero che dopo il ritiro dal calcio giocato si è cimentato in diverse attività: ecco quale

Alessandro Del Piero ha intrapreso diverse attività dopo l’addio al calcio giocato: dopo la separazione dalla Juventus e le avventure in Australia e India, Del Piero si è spostato negli Stati Uniti a Los Angelese.

Opinionista per Sky Sport, Del Piero affiancherà questa collaborazione a quella prestigiosa per ESPN dove sarà analista come riporta il San Diego Tribune.