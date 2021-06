Thomas Delaney racconta gli attimi terribili nel corso della gara contro la Finlandia: ecco le sue dichiarazioni su Eriksen

Thomas Delaney, in conferenza stampa, ha parlato degli attimi terribili di Danimarca-Finlandia per il malore di Eriksen.

«Bisognava fare qualcosa e Simon Kjaer è stato molto veloce. Abbiamo chiesto aiuto, purtroppo mi è già capitato in passato. Abbiamo deciso di fare uno scudo per proteggere, non soltanto Christian ma soprattutto i suoi amici e la sua famiglia. Non è stato bello, ma era il nostro modo di aiutarlo. Sono stati giorni complicati, abbiamo avuto qualche giorno libero, senza pensare al calcio. Stiamo tornando lentamente alla normalità».