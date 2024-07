Depay Inter, ritorno di fiamma dei nerazzurri? Le ultime

Depay Inter, torna di moda per l’attacco dei nerazzurri il nome dell’olandese, reduce da un buon Europeo: le ultime

Torna di moda il nome di Depay nell’Inter dopo il buon Europeo 2024 disputato con la maglia dell’Olanda. Come svelato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante sarebbe stato offerto ai nerazzurri ma i suoi agenti non hanno trovato la strada spianata per la richiesta di 5 milioni netti a stagione come ingaggio.

La dirigenza di Viale della Liberazione gradisce comunque il profilo del calciatore ed una possibile svolta può arrivare solamente tra quindici giorni qualora l’Inter dovesse essere riuscita a fare spazio in attacco e l’olandese non avesse trovato l’accordo con altri club.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM