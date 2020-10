Dest: «Barcellona un sogno. Messi? Non ho capito una parola»

Sergino Dest, nuovo acquisto del Barcellona, ha raccontato le prime sensazioni: dalla firma all’incontro con Lionel Messi

SCELTA – «Ho sempre sognato di giocare per questo club. Ronaldinho è il mio idolo, oltre ad essere una leggenda qui. Quando ho scoperto che il Barcellona mi voleva, non ci ho pensato due volte».

MESSI – «Ho conosciuto subito tutti, compreso Messi. Incontrarlo è stato molto speciale, anche se lui non parla inglese. A dire il vero non ho idea di cosa mi abbia detto, ma tutti e due ci siamo sorrisi e quindi suppongo che sia andato tutto per il meglio».