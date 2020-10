Deulofeu: «Udinese bella opportunità. Sono pronto»

Gerard Deulofeu è da poche ore un nuovo calciatore dell’Udinese: le dichiarazioni dell’esterno spagnolo

Gerard Deulofeu è da poche ore un nuovo calciatore dell’Udinese. L’esterno spagnolo ha lasciato il Watford.

«Pronto per cominciare, l’Udinese è una bella opportunità. Ci vediamo presto in campo», ha scritto su Twitter l’esterno che si prepara a vivere la sua seconda parentesi in Serie A dopo l’esperienza al Milan.