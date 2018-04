Di Francesco ha conquistato Monchi grazie a Valverde

La Roma di Di Francesco sfida il Barcellona di Ernesto Valverde: i due tecnici si sono già incontrati in Europa League ai tempi del Sassuolo

Domani sera al Camp Nou, la Roma di Eusebio Di Francesco sfiderà il Barcellona di Ernesto Valverde nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Per i due tecnici non si tratta del primo confronto: l’attuale allenatore giallorosso, ha sfidato lo spagnolo, già in due occasioni ai tempi del Sassuolo, quando gli emiliani furono sorteggiati nello stesso girone di Europa League dell’Atletico Bilbao.

La prima prima sfida si giocò al Mapei Stadium, dove i neroverdi s’imposero con un impensabile 3-0. Ma la gara più emozionante fu quella disputata il 24 novembre del 2016 al San Mames, dove i baschi riuscirono a imporsi per 3-2. Nonostante la vittoria, però, a passare il girone fu la squadra di Eusebio Di Francesco e non quella della Liga.

Si dice che fu proprio il grandissimo match giocato dal Sassuolo a conquistare l’attuale direttore sportivo della Roma, Monchi, al tempo dirigente del Siviglia. Quella partita convinse lo spagnolo delle grandi doti di Di Francesco e lo avrebbe portato poi a dargli fiducia anche in giallorosso.