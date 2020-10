Cagliari, Di Francesco: «Nainggolan? C’è la volontà di entrambe le parti»

Eusebio Di Francesco commenta la pesante sconfitta contro l’Atalanta: 5-2 per i nerazzurri sul Cagliari. La sua analisi

LA GARA – «I primi trenta minuti la squadra mi è piaciuta, il primo gol lo abbiamo preso ingenuamente secondo me. Dovevamo essere più qualitativi nella metà campo avversaria, poi è uscita fuori la forza dell’Atalanta che quando calcia in porta non perdona».

NAINGGOLAN – «Nainggolan è un calciatore dell’Inter, anche se c’è la volontà di entrambe le parti di ritrovarci. Credo, inoltre, serva qualcosa anche negli altri reparti».