Di Francesco: «Liverpool? Il pensiero è alla Lazio»

Le parole di Eusebio Di Francesco alla vigilia di Lazio-Roma, match valido per la 32esima giornata di Serie A Tim 2017/2018

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio. Queste le sue parole: «Guai a fornire prestazioni oscillanti. Domani servirà mentalità e prestazione. Non contano stanchezza o entusiasmo, in partite così si annulla tutto. Il Liverpool? Non ne ho ancora parlato con la squadra. Dico solo che i tifosi della Roma aspettano questa gara da 34 anni. Giocheremo contro una squadra forte, ma sono certo che possiamo farcela. Il pensiero però adesso è sulla Lazio».

Il tecnico giallorosso continua: «Come affrontiamo la Lazio? Servono determinazione e cattiveria. Modulo? Quello nuovo è frutto di una scelta ponderata che ha dato un valore aggiunto a questa squadra. Non dimentichiamo però che siamo arrivati qui con il 4-3-3. I numeri non contano nulla quando c’è il giusto atteggiamento. Con i biancocelesti non possiamo permetterci di sbagliare. La formazione? Non voglio parlarne, anche perché non credo che Inzaghi venga a dirmela».