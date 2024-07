Di Gregorio Juve: il portiere è al J Medical per le visite mediche – VIDEO

Michele Di Gregorio è al J Medical: iniziano le visite mediche per il portiere ex Monza prima di firmare con la Juve

Juve, ecco Michele Di Gregorio. Il portiere è arrivato al J Medical per sostenere le visite mediche con i bianconeri. Dopo i test la firma e l’ufficialità dell’approdo in bianconero dal Monza, per un affare complessivo di circa 20 milioni.

