Di Lorenzo Napoli, fischi e cessione: le novità sul capitano

Negli ultimi giorni Di Lorenzo ha vissuto situazioni particolari: è stato fischiato dai suoi tifosi durante la gara contro il Lecce

Negli ultimi giorni Di Lorenzo ha vissuto situazioni particolari a Napoli: è stato fischiato dai suoi tifosi durante la gara contro il Lecce.

Il motivo è la richiesta della sua cessione al club che i sostenitori non hanno accolto nel migliore dei modi. Su di lui diversi club della Serie A: Roma, Juve e Inter proveranno a far di tutto per convincere l’esterno. Ma con l’arrivo di Conte potrebbero anche cambiare le carte in tavola.