Di Maria Juve, la società è poco convinta: Raspadori scala le gerarchie?

Di Maria Juve, bianconeri non convinti in pieno dall’acquisto dell’argentino. Ecco la risposta al suo possibile arrivo

La Juve sta valutando una serie di nomi per il mercato, non solo a centrocampo ma anche e soprattutto in attacco.

L’idea degli ultimi giorni è quello dello svincolato Di Maria, anche se l’argentino non convince i bianconeri. Età, ingaggio elevato e politica societaria non collimano ed ecco che potrebbe superare le gerarchie Raspadori del Sassuolo. Il classe 2000 neroverde è l’alternativa, ma gli ottimi rapporti e soprattutto la crescita che potrebbe avere spingono per l’azzurro. Lo scrive Tuttosport.