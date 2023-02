Di Maria potrebbe rimandare il ritorno in Argentina? Vuole restare in Europa

Angel Di Maria vorrebbe prolungare la sua permanenza in Europa per un altro anno: aumentano le chance che sia alla Juve anche la prossima stagione

Angel Di Maria, in scadenza a giugno con la Juve, vuole proseguire la propria carriera in Europa almeno per un’altra stagione. Lo riferisce il giornalista argentino di Tyc Sports Gaston Edul.

Per l’ex PSG aumentano così le probabilità di permanenza in Europa e parallelamente anche alla Juventus.

