Di Marzio: «Juve? Un giocatore come Haaland non si può lasciar scappare»

Erling Braut Haaland rischia di essere un grande rimpianto di mercato per la Juventus: ecco le dichiarazioni di Di Marzio

Gianni Di Marzio, intervenuto a Radio Bianconera, ha parlato di Haaland in relazione al suo mancato passaggio alla Juventus.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

«Un giocatore come Haaland non si può lasciar scappare, se viene in prova a Torino lo si deve chiudere in una stanza finché non firma. Bisognerebbe licenziare chi lo ha fatto scappare, idem Zaniolo. Ha avuto qualche problema fisico ma è un campione potenzialmente parlando. A Roma poi si può anche perdere, ma è un grande talento».