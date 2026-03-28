Dimarco è un caso, non c’è alternativa: interviene la Figc

Il caos generato dall’esultanza per la vittoria della Bosnia costringe la Federazione ad intervenire: spiegato il motivo della gioia azzurra

Un errore che ha macchiato una serata di gioia. L’Italia vince contro l’Irlanda del Nord, approdando alla finale playoff per i Mondiali, ma c’è un video che mette un po’ in difficoltà gli azzurri.

Le immagini le hanno viste ormai tutti e sono quelle in cui Vicario, Dimarco ed Esposito mostrano felicità per la vittoria della Bosnia contro il Galles. Una mancanza di rispetto secondo i bosniaci, una dimostrazione di arroganza da punire a Zenica dove si giocherà martedì sera. Lo stadio sarà una bolgia, tutti contro l’Italia e i calciatori in campo avranno una motivazione in più: far rimangiare il sorrisino fatto dagli azzurri quando hanno capito che avrebbero sfidato la Bosnia e non il Galles.

Una situazione che sta facendo discutere molto, con gli stessi tifosi italiani che hanno ‘bacchettato’ i calciatori, temendo poi la punizione degli dei del pallone. Non certo il comportamento migliore per presentarsi poi in Bosnia e sperare in un’accoglienza non particolarmente bollente. Anche per questo, e per calmare anche le acque, la Federcalcio – come riferito dalla Gazzetta – ha fatto un passaggio ufficiale per spiegare quanto accaduto a Bergamo dopo la fine della partita.

Esultanza Dimarco, la Figc prova a smorzare il caso

Si cerca di smontare il caso in seno alla Figc ed è per questo che la Federcalcio ha voluto spiegare a Dzeko e compagni cosa è accaduto realmente nei frangenti immortalati dal video divenuto poi virale.

La spiegazione della Figc per l’esultanza di Dimarco (Instagram Azzurri) – Calcionews24.com

Secondo la Figc nell’esultanza di Vicario, Dimarco ed Esposito non deve essere rintracciata una mancanza di rispetto verso la Bosnia. Si sarebbe trattata soltanto di una reazione dovuta alla tensione del momento: dopo la partita qualcuno si è fermato a vedere gli ultimi minuti di Galles-Bosnia ed il pugnetto dopo il successo bosniaco è stato soltanto un gesto dettato dalla tensione.

Nessuna mancanza di rispetto, nessuna arroganza: questo è il messaggio che arriva dalla Figc e che si spera possa calmare un po’ le acque. Di certo, gli azzurri di Gattuso dovranno prepararsi ad una battaglia da giocare in uno stadio che sarà una bolgia e che non sarà certo dalla parte dell’Italia. Il ct ha ancora qualche dubbio di formazione con le condizioni di Bastoni da valutare e l’idea Esposito al posto di Retegui. Dubbi, ma una certezza c’è: a Zenica, spiegazioni a parte, tutti vogliono far rimangiare quell’esultanza inopportuna.