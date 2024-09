Dinamo Kiev-Lazio: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Volksparkstadion andrà in scena la sfida di Europa League Dinamo Kiev-Lazio: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Volksparkstadion di Amburgo si giocherà la gara valevole per il primo turno della fase a gironi di Europa League tra Dinamo Kiev-Lazio. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Ceballos, Mykhavko, Vivcharenko; Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Buyakskyy, Kabaev; Vanat. All. Shovkovsky.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Orario e dove vederla in tv

Dinamo Kiev-Lazio si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 25 settembre per il primo turno della fase a gironi di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.