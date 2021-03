Dinamo Zagabria, Krznar: «Noi fenomenali stasera, abbiamo battuto Mourinho» – VIDEO

L’allenatore della Dinamo Zagabria Damir Krznar ha esultato per la vittoria contro il Tottenham

Damir Krznar, allenatore della Dinamo Zagabria, ha esultato per la qualificazione al termine dell’impresa contro il Tottenham in Europa League.

«Nella fase di preparazione a questa partita avevamo parlato di quale potesse essere lo scenario ideale, e siamo riusciti a centrarlo. Si diceva che segnare nei primi minuti sarebbe stato rischioso, perché avrebbe scatenato i nostri avversari, che avrebbero cercato il gol. Abbiamo segnato il nostro gol nel momento ideale, giusto dopo il 60′ il che è stato sufficiente per darci speranza per cercare il secondo. Orsic è stato fenomenale, come anche Livakovic. E così alla fine abbiamo battuto José Mourinho».