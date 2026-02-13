Diomande incanta mezza Europa ma…Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà

Diomande, dove giocherà il talento del Lipsia: un top club si è ritirato dalla corsa. Svelato il futuro del giocatore

Il futuro di Yan Diomande, diciannovenne talento purissimo in forza al Lipsia, sembra ormai inesorabilmente destinato a tingersi dei colori della Premier League. Le sirene del mercato estivo suonano già a tutto volume per l’esterno offensivo ivoriano, ma un dettaglio cruciale è ormai chiaro: il Bayern Monaco si è tirato fuori dalla corsa. Il motivo è puramente economico. Le altissime pretese del club della Red Bull hanno frenato la dirigenza bavarese, spianando la strada alle ricchissime superpotenze del calcio inglese.

A fare il punto della situazione è stato l’esperto di mercato Christian Falk. Secondo le sue fonti, l’amministratore delegato del Lipsia, Oliver Mintzlaff, ha fissato un prezzo a dir poco proibitivo per il suo gioiello: 100 milioni di euro. Una cifra che il Bayern di Vincent Kompany non ha alcuna intenzione di sborsare. I bavaresi, infatti, sono ampiamente coperti sulla fascia sinistra grazie all’inamovibile Luis Diaz. Alla capolista della Bundesliga serve semplicemente una valida alternativa, un “Piano B” per far rifiatare il colombiano, e investire 100 milioni per una riserva – pur riconoscendone l’enorme margine di sviluppo – è un lusso considerato fuori logica.

Ecco quindi che si spalancano le porte dell’Inghilterra. Sulle tracce del ragazzo ci sono Manchester City, Manchester United e Liverpool, le uniche corazzate capaci di assecondare le richieste economiche del Lipsia. Tra queste, i Reds sembrano avere le motivazioni tattiche più forti. Ad Arne Slot serve disperatamente un’iniezione di pura velocità e imprevedibilità sulle corsie esterne. Sebbene Cody Gakpo sia un titolare affidabile, gli manca quel dinamismo esplosivo e quella propensione al dribbling bruciante che Diomande garantisce. I numeri del ragazzo in Bundesliga parlano da soli: 7 gol, 4 assist e statistiche dominanti per occasioni create e tocchi nell’area avversaria.

Il profilo dell’ivoriano combacia alla perfezione con il calcio verticale e spregiudicato di Slot. Il Manchester City, dal canto suo, ha già in rosa un talento dalle caratteristiche simili come Rayan Cherki, il che rende il Liverpool la destinazione più naturale. Resta però un grande ostacolo all’orizzonte: convincere un talento di questa caratura richiederà la vetrina della Champions League. Se il Manchester United dovesse riuscire a strappare il pass per la massima competizione europea a discapito proprio dei Reds, il derby di mercato potrebbe accendersi in modo clamoroso.