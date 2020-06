Il Consiglio di Stato ha imposto il divieto a Sky di trasmettere in esclusiva sui canali web: il punto sui diritti tv

Il Consiglio di Stato ha ribaltato il verdetto del Tar. Sky ha nuovamente imposto il divieto di trasmettere in esclusiva i contenuti attraverso il proprio circuito web.

Come riportato dal Sole 24 Ore, inoltre, nella prossima asta per i diritti tv non sarà più possibile per Sky e DAZN spartirsi le dieci partite settimanali.