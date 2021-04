Diritti tv Mondiali 2022: Rai ed Amazon trasmetteranno la rassegna

I Mondiali 2022 in programma in Qatar saranno trasmessi da Rai ed Amazon che si sono aggiudicati i diritti tv

I Mondiali del 2022 in programma in Qatar saranno visibili su Rai ed Amazon. Questa la novità importante in vista del campionato del mondo.

Secondo Sport Insider le due piattaforme si sono aggiudicate i diritti tv della rassegna, che eccezionalmente si svolgerà in inverno il prossimo anno. Per Viale Mazzini si è parlato del pacchetto ‘B1’ messo a gara dalla FIFA: 28 partite, con diritto di prima scelta, comprensive di semifinali e finalissima.