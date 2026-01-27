Djuric Cremonese, ora è ufficiale: il comunicato dei grigiorossi e le prime parole del nuovo attaccante

Djuric Cremonese, il comunicato ufficiale dei grigiorossi e le prime parole del nuovo attaccante che ha lasciato il Parma

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Cremonese ha annunciato l’arrivo di Milan Djuric. Di seguito riportati tutti i dettagli.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

IL COMUNICATO – «U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Parma Calcio 1913 i diritti alle prestazioni sportive di Milan Djuric.

Nato a Tuzla (Bosnia-Erzegovina) il 22 maggio del 1990, si forma calcisticamente in Italia tra Pesaro e Cesena e proprio con i bianconeri fa il proprio debutto a soli 17 anni. Attaccante di grande esperienza, in oltre 19 anni di carriera ha raccolto più di 550 presenze tra i Professionisti e nelle ultime stagioni ha contribuito alla salvezza di Salernitana, Verona, Monza e Parma. Per lui si tratta di un ritorno all’ombra del Torrazzo: nel 2012-13 ha vestito la maglia grigiorossa nel campionato di Lega Pro, giocando 24 partite e mettendo a referto 4 gol e 3 assist. A livello internazionale ha segnato 7 gol in 15 partite con la Bosnia-Erzegovina.

Queste le sue prime parole: “Cari tifosi grigiorossi, sono emozionato di essere tornato qui e voglio dare il mio contributo per raggiungere il nostro obiettivo. Dai Cremo!”.

Bentornato in grigiorosso, Milan!».

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet

[gpt_ad type="article" device="mobile"]