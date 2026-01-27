Connect with us

Calciomercato

Djuric Cremonese, ora è ufficiale: il comunicato dei grigiorossi e le prime parole del nuovo attaccante

Published

5 minuti ago

on

By

Djuric

Djuric Cremonese, il comunicato ufficiale dei grigiorossi e le prime parole del nuovo attaccante che ha lasciato il Parma

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Cremonese ha annunciato l’arrivo di Milan Djuric. Di seguito riportati tutti i dettagli.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

IL COMUNICATO «U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Parma Calcio 1913 i diritti alle prestazioni sportive di Milan Djuric. 

Nato a Tuzla (Bosnia-Erzegovina) il 22 maggio del 1990, si forma calcisticamente in Italia tra Pesaro e Cesena e proprio con i bianconeri fa il proprio debutto a soli 17 anni. Attaccante di grande esperienza, in oltre 19 anni di carriera ha raccolto più di 550 presenze tra i Professionisti e nelle ultime stagioni ha contribuito alla salvezza di Salernitana, Verona, Monza e Parma. Per lui si tratta di un ritorno all’ombra del Torrazzo: nel 2012-13 ha vestito la maglia grigiorossa nel campionato di Lega Pro, giocando 24 partite e mettendo a referto 4 gol e 3 assist. A livello internazionale ha segnato 7 gol in 15 partite con la Bosnia-Erzegovina.

Queste le sue prime parole: “Cari tifosi grigiorossi, sono emozionato di essere tornato qui e voglio dare il mio contributo per raggiungere il nostro obiettivo. Dai Cremo!”.

Bentornato in grigiorosso, Milan!».

Quote promo Champions 1

PROMO CHAMPIONS LEAGUE
Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.
Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€
Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet

[gpt_ad type="article" device="mobile"]
Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero3 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News1 giorno ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×